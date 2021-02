Modulo per vaccino Covid, il clamoroso passo falso dell’Asl ligure: “Omosessualità comportamento a rischio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Categorie con comportamenti a rischio: “omosessuali, soggetti dediti alla prostituzione e tossicodipendenti”. Lo ha scritto l’Asl5, azienda sanitaria dello Spezzino, nel Modulo per le vaccinazioni Covid. Sul quale vengono indicate decine di categorie tra le quali dichiararsi – lavoratori delle forze dell’ordine, donne in gravidanza ecc. – fino ad arrivare alla categoria dei soggetti con comportamenti ritenuti a rischio. Tra questi gli omosessuali, che vengono così equiparati a tossicodipendenti e dediti alla prostituzione. Un clamoroso passo falso di cui il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro si è scusato: “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, ma stiamo anche tentando di spiegarci”, ha detto. Il primo a denunciare l’accaduto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Categorie con comportamenti a: “omosessuali, soggetti dediti alla prostituzione e tossicodipendenti”. Lo ha scritto l’Asl5, azienda sanitaria dello Spezzino, nelper le vaccinazioni. Sul quale vengono indicate decine di categorie tra le quali dichiararsi – lavoratori delle forze dell’ordine, donne in gravidanza ecc. – fino ad arrivare alla categoria dei soggetti con comportamenti ritenuti a. Tra questi gli omosessuali, che vengono così equiparati a tossicodipendenti e dediti alla prostituzione. Undi cui il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro si è scusato: “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, ma stiamo anche tentando di spiegarci”, ha detto. Il primo a denunciare l’accaduto ...

