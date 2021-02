Ministero della transizione ecologica: il punto di partenza (Di giovedì 11 febbraio 2021) Draghi lo annuncia alle associazioni ambientaliste, accoglie la proposta del movimento e distende il clima: nasce il Ministero della transizione ecologica. I movimenti ambientalisti saranno ricordati come gli ambasciatori del disgelo. Si partirà dal grande super iper Ministero per la transizione ecologica, è lì che questo governo trova la sua quadra. In attesa dei dettagli, fiele arriva dal Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Questa mattina il quotidiano che fu di Indro Montanelli racconta di un nervosismo del premier incaricato sul tema ambientale. Poi Sallusti offre un interessante spunto di riflessione, i pentastellati nel corso di questa legislatura hanno guidato per due anni il Ministro dello Sviluppo Economico e da ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Draghi lo annuncia alle associazioni ambientaliste, accoglie la proposta del movimento e distende il clima: nasce il. I movimenti ambientalisti saranno ricordati come gli ambasciatori del disgelo. Si partirà dal grande super iperper la, è lì che questo governo trova la sua quadra. In attesa dei dettagli, fiele arriva dal Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Questa mattina il quotidiano che fu di Indro Montanelli racconta di un nervosismo del premier incaricato sul tema ambientale. Poi Sallusti offre un interessante sdi riflessione, i pentastellati nel corso di questa legislatura hanno guidato per due anni il Ministro dello Sviluppo Economico e da ...

