Ministero della Transizione Ecologica: ci sarà davvero? Cos'è e perché se ne parla (Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attesa per le possibili soprese del nascente Governo Draghi è tale che ormai si parla del Ministero della Transizione Ecologica come se esistesse già. Ma Cos'è questo nuovo dicastero che dovrebbe nascere per volontà di "Super Mario"? Il presidente del Consiglio incaricato è impegnato in queste ore per definire perimetro e squadra di governo, sebbene quest'ultimo sia un tema che sarà affrontato a tu per tu col capo dello Stato. Di certo, però, si fa un gran parlare, anche sui social, della "Transizione Ecologica" dell'Italia. E sembra ormai sicuro che effettivamente nascerà con il nuovo esecutivo anche un Ministero ad hoc. Il tema lanciato da Grillo Beppe Grillo ha dato la stura ...

borghi_claudio : Il senso della responsabilità... 'Portare a casa un ministero' - pietroraffa : Come mai i grillini non hanno dato vita a un Super Ministero della #transizioneecologica quando erano al Governo co… - Rinaldi_euro : Ma il M5S non poteva chiedere per tramite del M5S al governo Conte 1 e Conte 2 l’istituzione del ministero della… - actarus1070 : Il super ministero della transizione ecologica AHAHAH La presa per il c...o continua alla grande Il governo Dra… - giure99 : RT @FrancoBechis: Comunque per tre anni M5s è stato al governo, aveva un premier suo e poteva fare quello che voleva. Ma niente, il ministe… -