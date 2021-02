Minaccia frana | domani mattina chiusa al traffico la provinciale 60

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Settore Tecnico della Provincia di Benevento comunica che il 12 febbraio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 verrà effettuato un intervento di rimozione materiale e messa in sicurezza di un versante chedire sulla Stradan. 60 in territorio di San Giorgio la Molara in prossimità di via Piana dello Stallone. Per tale ragione quel tratto stradale verrà temporaneamenteal. L'articolo proviene da Anteprima24.it.