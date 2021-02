Milano | il Tar manda alla Consulta la legge regionale che regala volumetrie a chi recupera edifici dismessi | “Può stravolgere il territorio”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Se non è una bocciatura completa, poco ci manca. Il Tar diha rinviatoCorte Costituzionale lavoluta dgiunta di Attilio Fontana che, con la scusa della riqualificazione urbana, concede bonus volumetrici fino al 25% per chiimmobili abbandonati. Ladovrà fare le proprie valutazioni, ma le argomentazioni utilizzate dal tribunale amministrativo lasciano pochi dubbi su unache “comprime in maniera eccessiva la potestà pianificatoria” dei comuni e “impedisce una coerente programmazione in ambito urbanistico”, programmazione che spetterebbe proprio ai comuni. Tra chi punta al super bonus, c’è l’immobiliarista Manfredi Catella che con la sua Coima ha presentato nei giorni scorsi a ...

Perché è lì, alla Corte Costituzionale, che il Tar ha inviato tutti gli atti, dando di fatto ... Torre Botanica e ponte - serra: la zona del Pirellino di Milano diventa green con 13 mila piante di ... norme che devono valere per tutta la Lombardia e non solo per Milano. Siamo convinti che la Corte Costituzionale accoglierà in pieno le nostre argomentazioni. Adesso che il Tar ha trasmesso gli atti ...Il Tar della Lombardia ha dato ragione al Comune di Milano che, nel difendere la propria norma in materia, ha sollevato il tema di incostituzionalità dell'articolo 40 della Legge Regionale 18/2019 che ...