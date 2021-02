Milano: atti osceni vicino a scuola e oratorio, arrestato un 32enne esibizionista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - arrestato ieri dai carabinieri di Garbagnate Milanese (Milano) un 32enne eritreo che si è denudato davanti a una bambina di 4 anni e a sua madre. L'episodio risale alle 16.30 di ieri, quando l'eritreo, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato, si ferma poco distante da un oratorio e da una scuola d'infanzia e inizia a compiere atti osceni per strada, mettendo in fuga la madre e la sua bimba, che riparano in un negozio. Da lì, chiedono aiuto ai carabinieri, che arrestano l'uomo per atti osceni in luogo pubblico in flagranza di reato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021), 11 feb. (Adnkronos) -ieri dai carabinieri di Garbagnate Milanese () uneritreo che si è denudato davanti a una bambina di 4 anni e a sua madre. L'episodio risale alle 16.30 di ieri, quando l'eritreo, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato, si ferma poco distante da une da unad'infanzia e inizia a compiereper strada, mettendo in fuga la madre e la sua bimba, che riparano in un negozio. Da lì, chiedono aiuto ai carabinieri, che arrestano l'uomo perin luogo pubblico in flagranza di reato.

