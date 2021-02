Milanello, allenamento parzialmente in gruppo per Tonali (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista dell’ormai imminente trasferta di campionato contro lo Spezia. Lavoro parzialmente in gruppo per Tonali Questa mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a La Spezia sabato 13 febbraio alle 20.45. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare poi squadra subito in campo, sul centrale, per proseguire nel riscaldamento con una serie di torelli a tema seguiti da alcuni esercizi atletici con l’ausilio degli ostacoli bassi. Al termine, spazio alla parte tattica della sessione odierna. Infine, la consueta partitella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Proseguono gli allenamenti ain vista dell’ormai imminente trasferta di campionato contro lo Spezia. LavoroinperQuesta mattina una splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri aper il penultimoin preparazione del prossimo turno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a La Spezia sabato 13 febbraio alle 20.45. Presenti aanche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Inizio in palestra per l’attivazione muscolare poi squadra subito in campo, sul centrale, per proseguire nel riscaldamento con una serie di torelli a tema seguiti da alcuni esercizi atletici con l’ausilio degli ostacoli bassi. Al termine, spazio alla parte tattica della sessione odierna. Infine, la consueta partitella ...

Ultime Notizie dalla rete : Milanello allenamento Calabria, gol in allenamento e sfottò a Theo Hernandez -

Calabria scatenato anche in allenamento a Milanello, dove oggi ha segnato un bel gol di testa e ha poi preso in giro Theo Hernandez sui social. Davide Calabria (©Getty Images) Davide Calabria sta vivendo una stagione fantastica, ...

Milan: Bennacer torna in gruppo

... Simon Kjaer invece ha svolto un allenamento individuale, mentre l'attaccante Brahim Diaz ha svolto ... Approfittarne sarà fondamentale per la corsa allo scudetto, traguardo che dalle parti di Milanello ...

