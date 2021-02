Milan, Gazidis:”Voglio far parte del ritorno di questo club ai vertici” (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministratore delegato rossonero per la prima volta ha rilasciato un’intervista in italiano: “Sono innamorato di Milano. È una città speciale” Momento importante quello che sta vivendo il Milan. I rossoneri comandano la classifica di Serie A e dopo anni di incertezze sembrano aver trovato la strada giusta verso un ritorno tra le grandi europee. A parlare del presente ma anche del futuro dei rossoneri è stato l’amminstratore delegato Ivan Gazidis che nella sua prima intervista in italiana rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha offerto vari spunti di riflessione. L’ad ci tiene subito a precisare il suo legame con la città:”Sono innamorato di Milano. È una città speciale. Durante il lockdown ho visto la forza e i sentimenti degli italiani, ora mi sento davvero ‘Milanese’. Il ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’amministratore delegato rossonero per la prima volta ha rilasciato un’intervista in italiano: “Sono innamorato dio. È una città speciale” Momento importante quello che sta vivendo il. I rossoneri comandano la classifica di Serie A e dopo anni di incertezze sembrano aver trovato la strada giusta verso untra le grandi europee. A parlare del presente ma anche del futuro dei rossoneri è stato l’amminstratore delegato Ivanche nella sua prima intervista in italiana rilasciata ai microfoni di Sky Sport ha offerto vari spunti di riflessione. L’ad ci tiene subito a precisare il suo legame con la città:”Sono innamorato dio. È una città speciale. Durante il lockdown ho visto la forza e i sentimenti degli italiani, ora mi sento davvero ‘ese’. Il ...

AntoVitiello : #Gazidis: 'Mi sento milanese, ho un sogno per il club: voglio far parte del ritorno del #Milan in alto, con un Mila… - AntoVitiello : #Gazidis: “C’è la possibilità che #Ibrahimovic continui? Assolutamente, Zlatan sente emozione per questo club. E’ u… - AntoVitiello : #Gazidis: “Con #Maldini all’inizio avevamo lingue e culture differenti. Ma adesso cresciamo insieme. Adesso la nost… - nenenico78 : RT @AntoVitiello: #Gazidis: “Con #Maldini all’inizio avevamo lingue e culture differenti. Ma adesso cresciamo insieme. Adesso la nostra rel… - Webtvmilan1899 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo -