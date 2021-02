Milan, Gazidis lavora al rinnovo con PUMA: le ultime | News (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, vuole rivedere, al rialzo, le cifre del contratto con l'azienda tedesca, attualmente in vigore fino al 2023 Milan, Gazidis lavora al rinnovo con PUMA: le ultime News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ivan, amministratore delegato del, vuole rivedere, al rialzo, le cifre del contratto con l'azienda tedesca, attualmente in vigore fino al 2023alcon: lePianeta

AntoVitiello : #Gazidis: 'Mi sento milanese, ho un sogno per il club: voglio far parte del ritorno del #Milan in alto, con un Mila… - AntoVitiello : #Gazidis: “C’è la possibilità che #Ibrahimovic continui? Assolutamente, Zlatan sente emozione per questo club. E’ u… - AntoVitiello : #Gazidis: “Con #Maldini all’inizio avevamo lingue e culture differenti. Ma adesso cresciamo insieme. Adesso la nost… - morelli_rinaldo : INTERVISTA A GAZIDIS E BORDATE FRANCESI AD AGNELLI | GIORNATA DI CHIACCHIERE (CARNEVALESCHE) #Milan #Gazidis… - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: Il #Milan lavora al rinnovo con #Puma oltre il 2023: #Gazidis punta a un'intesa al rialzo -