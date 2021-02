Milan-Donnarumma, continua il braccio di ferro per il rinnovo: la proposta dei rossoneri, le richieste di Raiola (Di giovedì 11 febbraio 2021) continua a distanza di settimane il braccio di ferro tra il Milan, Raiola e Donnarumma per il rinnovo di contratto del giovane portiere. Leggi su 90min (Di giovedì 11 febbraio 2021)a distanza di settimane ilditra ilper ildi contratto del giovane portiere.

AntoVitiello : #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il… - capuanogio : ?? La trattativa per il rinnovo di #Donnarumma è in stallo. Il #Milan offre 7,5 milioni per cinque anni, ma #Raiola… - SkySport : Milan, Gazidis a Sky: 'Rinnovi Calhanoglu e Donnarumma, faremo il possibile'. VIDEO - Etzi2891 : RT @AntoVitiello: #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il #Milan. Tu… - albertocol9 : RT @AntoVitiello: #Raiola: '#Donnarumma deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il #Milan. Tu… -