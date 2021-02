Milan, da oggi i ‘Fan Token’ di Socios per coinvolgere i tifosi | News (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Milan, circa un mese fa, ha stretto una partnership con Socios. Da oggi i tifosi rossoneri potranno entrare in una nuova era: ecco Fan Token e sondaggi Milan, da oggi i ‘Fan Token’ di Socios per coinvolgere i tifosi News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il, circa un mese fa, ha stretto una partnership con. Darossoneri potranno entrare in una nuova era: ecco Fan Token e sondaggi, dadiperPianeta

AntoVitiello : #Milan, #Bennacer anche oggi in gruppo ed è recuperato. #Kjaer sta molto meglio, ha svolto una parte di lavoro con… - AntoVitiello : Daniel #Maldini oggi gioca con la squadra Primavera, alle 15.00 Bologna-Milan - 90Valla : RT @PianetaMilan: .@acmilan, da oggi i '#FanToken' di @socios per coinvolgere i tifosi | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Socios $ACM… - PianetaMilan : .@acmilan, da oggi i '#FanToken' di @socios per coinvolgere i tifosi | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Socios… - calciomercatoit : ?? Tanti auguri a Milan #Skriniar che oggi compie 26 anni! ???? ?? Secondo voi, riuscirà a conquistare lo #Scudetto co… -