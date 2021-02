Milan, braccio di ferro con Raiola per rinnovo Donnarumma. C’è un ostacolo… (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiene banco al Milan il rinnovo del contratto del portiere Gigio Donnarumma. Tra la dirigenza rossonera e l'agente Mino Raiola c'è un dialogo aperto ma finora poco proficuo. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il suo procuratore vuole rinnovare per un anno, al massimo due, e non si accontenta di 7,5 milioni di euro messi sul piatto dal Milan per cinque anni. Al contrario, i dirigenti rossoneri cercano di spuntare almeno il prolungamento sino al 2023, quindi due anni. Ivan Gazidis, in un’intervista a Sky, sull’argomento rinnovi che coinvolge oltre a Gigio anche i rossoneri Kessie e Calhanoglu ha dichiarato: «Vogliamo che restino qui, sono importanti, stiamo facendo di tutto. Faremo tutto il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori, che rispetteremo. Ma ho fiducia, per un accordo». ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiene banco alildel contratto del portiere Gigio. Tra la dirigenza rossonera e l'agente Minoc'è un dialogo aperto ma finora poco proficuo. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il suo procuratore vuole rinnovare per un anno, al massimo due, e non si accontenta di 7,5 milioni di euro messi sul piatto dalper cinque anni. Al contrario, i dirigenti rossoneri cercano di spuntare almeno il prolungamento sino al 2023, quindi due anni. Ivan Gazidis, in un’intervista a Sky, sull’argomento rinnovi che coinvolge oltre a Gigio anche i rossoneri Kessie e Calhanoglu ha dichiarato: «Vogliamo che restino qui, sono importanti, stiamo facendo di tutto. Faremo tutto il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori, che rispetteremo. Ma ho fiducia, per un accordo». ...

