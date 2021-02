Mila Kunis: "Ho accettato un lavoro solo per uscire di casa: avevo bisogno di ferie dai miei figli" (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono una mamma orribile” scherza Mila Kunis. L’attrice, madre di due figli avuti dal marito Ashton Kutcher, ha confessato che la pandemia ha messo a dura prova i loro nervi: difficile ricavarsi degli spazi per se stessi con i bambini sempre con loro. Il lavoro diventa scusa per allontanarsi da casa: per questo la coppia ha accettato di partecipare a uno spot del Super Bowl, un modo per garantirsi una vacanza da loro ruolo di genitori. “Morivo dalla voglia di uscire di casa” ha raccontato l’attrice nel salotto di Ellen DeGeneres, in cui ha confessato la necessità di allontanarsi per un po’ dai bambini Wyatt, di sei anni, e Dimitri, di quattro. “Mi è stato chiesto in piena pandemia, non c’era modo di uscire da casa. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Sono una mamma orribile” scherza. L’attrice, madre di dueavuti dal marito Ashton Kutcher, ha confessato che la pandemia ha messo a dura prova i loro nervi: difficile ricavarsi degli spazi per se stessi con i bambini sempre con loro. Ildiventa scusa per allontanarsi da: per questo la coppia hadi partecipare a uno spot del Super Bowl, un modo per garantirsi una vacanza da loro ruolo di genitori. “Morivo dalla voglia didi” ha raccontato l’attrice nel salotto di Ellen DeGeneres, in cui ha confessato la necessità di allontanarsi per un po’ dai bambini Wyatt, di sei anni, e Dimitri, di quattro. “Mi è stato chiesto in piena pandemia, non c’era modo dida. ...

zazoomblog : Mila Kunis: Ho accettato un lavoro solo per uscire di casa: avevo bisogno di ferie dai miei figli - #Kunis:… - matiofubol : Migliori tre pubblicità del Super Bowl: - GM con Will Ferrell - Tide con Jason Alexander - Cheetos con Ashton Kutc… - onsnapitzfra : io mio amore per mila kunis è infinito - RegalinoV : Mila e Ashton protagonisti al Super Bowl - DrApocalypse : Mila Kunis e Ashton Kutcher cantano Shaggy nell'esilarante spot 'Cheetos' del #SuperBowl - video… -