Mihajlovic | “Non credo che Bologna e Benevento abbiano lo stesso valore”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– “Ilpuò fare ciò che vuole, noi non cambieremo modo di giocare”. Sinisapresenta così la sfida di domani sera tra il suoe ile mostra qualche perplessità sulla classifica: “Vedendo le prestazioni delle due squadre non sono così convinto chelo”, risponde a chi gli chiede un giudizio sui punti conquistati. Poi un annuncio: “Giocherà Skov Olsen dal primo minuto, non Orsolini”. Rapporto con Inzaghi – “E’ un amico vero, in campo lo minacciavo ma siamo rimasti molto legati. Quando ci fu l’esonero lo contattai ancora prima che ilmi chiamasse perché era uscita la notizia sul giornale ma non era vero. E’ un amico sincero, venne alla ...

BOLOGNA - Sempre in campo per la felicità di Sinisa, 21 partite su 21, Takehiro Tomiyasu è un ragazzo di 22 anni che da subito ha ... campionato belga,abbia avuto bisogno neanche di un ...Senza quell'esperienzasarei arrivato a Benevento, mi dispiace tantoci sarà il pubblico perchè avrei salutato volentieri i tifosi. Adesso hanno un grande allenatore (ndr), un ...Bologna – “Il Benevento può fare ciò che vuole, noi non cambieremo modo di giocare”. Sinisa Mihajlovic presenta così la sfida di domani sera tra il suo Bologna e il Benevento e mostra qualche perpless ...Quel Bologna era terzultimo in classifica e tra le serie candidate alla retrocessione, con numeri impietosi: 14 punti in 21 partite, di cui 11 chiuse a zero gol fatti. Oltre a un 3-5-2 che stentava a ...