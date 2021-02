(Di giovedì 11 febbraio 2021) Argento mondiale per in Svezia, tutte le sue medaglie. Il Mondiale dicross di Idre Fjall, in Svezia, regala un argento incredibile all’Italia: infattiè giunta seconda. Si tratta dell’italiana più titolata di sempre in questa disciplina. Tra gli altri successi, infatti, è stataolimpica dicross ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018. Nella gara di oggi l’ha sorpresa solo la britannica Charlotte Banks, ma l’azzurra ha confermato quanto di buono ha sempre fatto vedere in carriera. Nel dicembre 2012ha disputato anche la sua prima Coppa del Mondo all’età di 17 anni. Due volte medaglia di bronzo ai Mondiali juniores, le sue prime Olimpiadi, nel 2014 a Sochi, furono sfortunate. Infatti, venne ...

è medaglia d'argento nello snowboardcross ai mondiali di Idre. L'olimpionica azzurra ha chiuso la prova iridata alle spalle della britannica Charlotte Bankes.ROME, FEB 11 - Italy'son Thursday won the snowboardcross silver medal at the world championships at Idre in Sweden. The gold went to Britain's Charlotte Bankes., 25, won gold in the same discipline at ...Non è arrivato l'oro che sarebbe andato a completare una collezione magnifica, ma Michela Moioli ancora una volta fa brillare il Tricolore. La campionessa olimpica in carica agguanta la medaglia d'arg ...Argento mondiale per Michela Moioli, chi è la campionessa di snowboard: nuova impresa in Svezia, tutte le sue medaglie.