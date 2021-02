METEO prossimi giorni. Ecco il Gelo sull’Italia. Neve sino alle coste. I dettagli (Di giovedì 11 febbraio 2021) METEO sino AL 18 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia sta per vivere un’imponente svolta invernale, la stessa che già da qualche giorno ha visto il Gelo affluire da est verso ovest sul Nord Europa. Adesso questo blocco gelido sta spostando la propria roccaforte sull’Europa Centro-Orientale e avrà modo di abbracciare anche l’Italia, grazie a moti antizonali delle masse d’aria. Permane l’alimentazione di contributi d’aria gelida dalla Russia. Sta arrivando la fase più rigida dell’inverno e non sarà nemmeno così fugace. L’Europa resta infatti in balia del lobo siberiano di un Vortice Polare piuttosto debole sulla troposfera, il che significa che l’aria gelida riesce ad estendersi facilmente alle medie latitudini. Quindi sta arrivando anche il turno dell’Italia, per quella che sarà l’ondata di ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021)AL 18 FEBBRAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia sta per vivere un’imponente svolta invernale, la stessa che già da qualche giorno ha visto ilaffluire da est verso ovest sul Nord Europa. Adesso questo blocco gelido sta spostando la propria roccaforte sull’Europa Centro-Orientale e avrà modo di abbracciare anche l’Italia, grazie a moti antizonali delle masse d’aria. Permane l’alimentazione di contributi d’aria gelida dalla Russia. Sta arrivando la fase più rigida dell’inverno e non sarà nemmeno così fugace. L’Europa resta infatti in balia del lobo siberiano di un Vortice Polare piuttosto debole sulla troposfera, il che significa che l’aria gelida riesce ad estendersi facilmentemedie latitudini. Quindi sta arrivando anche il turno dell’Italia, per quella che sarà l’ondata di ...

