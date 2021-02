Meteo Campania, gelo e neve in arrivo: le previsioni per il weekend di San Valentino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Meteo Campania: nelle prossime ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione sull’Italia, portando un drastico calo delle temperature da Nord a Sud. Tra meno di 24 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione sull’Italia. In concomitanza con il suo ingresso giungerà anche una perturbazione atlantica che dal Leggi su 2anews (Di giovedì 11 febbraio 2021): nelle prossime ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione sull’Italia, portando un drastico calo delle temperature da Nord a Sud. Tra meno di 24 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione sull’Italia. In concomitanza con il suo ingresso giungerà anche una perturbazione atlantica che dal

