Meteo | arriva Burian | neve e gelo nel weekend di San Valentino

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 febbraio 2021 - È in arrivo tra meno di 24 ore in Italia il vento gelido proveniente dagli Urali, il, che porteràsul nostro Paese. In concomitanza con il suo ingresso ...

Read More: da domani 12 febbraioil freddo, la neve e poi gelo, ecco dove 11 Febbraio 2021 Tra meno di 24 ore il vento gelido proveniente dagli Urali, il Burian, farà irruzione ...Burian si origina nei Paesi dell'estremo nord, negli Urali, avanzando verso i Balcani e quandoin Italia attacca per primo le coste adriatiche con venti gelidi anche a bassa quota. ...Blocco d’aria gelida artica continentale inizia a tuffarsi sull’Italia e comporterà un peggioramento con neve in pianura e sulle coste. Ora ci siamo, l’irruzione fredda inizia a traboccare sull’Italia ...Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la perturbazione in arrivo domani farà nevicare dal mattino fino in pianura sul Piemonte, in Lombardia (Milano, Pavia, Lodi) e in Emilia. A questo proposito ...