Meloni all’attacco | “Se si votasse vincerebbe il centrodestra Ma il Paese è ostaggio di Pd-M5S”

Roma, 11 feb – "Se si votasse vincerebbe il centrodestra, ma il Paese è in ostaggio di Pd e M5S": è l'accusa di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia è l'unica per ora intenzionata a restare all'opposizione del nascente governo Draghi. "Penso che se si andasse a votare noi avremmo la maggioranza. Invece si continua a tenere il governo ostaggio di una maggioranza che sarà comunque nelle mani del Pd e del M5s che, a occhio, non vincerebbero le elezioni", fa presente la Meloni ai microfoni di Radio anch'io su Radio Rai1. "Io spero che comunque Mario Draghi con la sua autorevolezza riesca a imporsi, ma siamo in una Repubblica parlamentare e in Parlamento decideranno Pd, M5S, LeU e Iv", afferma convinta la presidente di FdI.

