Matano via da La Vita in Diretta? Ecco chi potrebbe essere il nuovo conduttore (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Vita in Diretta verso nuovi conduttori? La stagione televisiva 2020 – 2021 non è ancora terminata, ma si starebbe già pensando alla prossima. Tanto che già da ora si vocifera di Alberto Matano “sfrattato” dal programma di Rai 1. Ma cosa dicono nel dettaglio le voci su un possibile nuovo conduttore? La Vita in Diretta da Alberto Matano a Francesco Giorgino? La notizia di un potenziale passaggio di testimone tra Alberto Matano e Francesco Giorgino è stata anticipata da “Oggi”. Stando a quanto pubblicato dal settimanale, non è escluso possa essere il giornalista di Andria il sostituto di Matano. Secondo quanto scritto dal giornalista Alberto Dandolo, a Saxa Rubra, lì dove vi sono gli studi de La ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lainverso nuovi conduttori? La stagione televisiva 2020 – 2021 non è ancora terminata, ma si starebbe già pensando alla prossima. Tanto che già da ora si vocifera di Alberto“sfrattato” dal programma di Rai 1. Ma cosa dicono nel dettaglio le voci su un possibile? Lainda Albertoa Francesco Giorgino? La notizia di un potenziale passaggio di testimone tra Albertoe Francesco Giorgino è stata anticipata da “Oggi”. Stando a quanto pubblicato dal settimanale, non è escluso possail giornalista di Andria il sostituto di. Secondo quanto scritto dal giornalista Alberto Dandolo, a Saxa Rubra, lì dove vi sono gli studi de La ...

