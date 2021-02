MasterChef Italia 10 | la nuova puntata stasera su Sky Uno | le anticipazioni

(Di giovedì 11 febbraio 2021)su Sky Uno alle 21:15 torna10 con una, dedicata alla prova a staffetta e alla cena per i critici gastronomici: le10 tornasu Sky Uno e NOW TV alle 21:15 con la, che porterà i 9 aspiranti chef in gara a confrontarsi con due delle prove storicamente più temute. Si comincia con un ospite speciale: Chef Jeremy Chan, una stella Michelin con il suo ristorante Ikoyi, che già nella scorsa edizione aveva stregato il pubblico. Lo Chef sarà proprio in apertura, in una Mystery Box che questa settimana sarà a tema frutti tropicali: i concorrenti troveranno 9 varietà esotiche fra cui scegliere quella da utilizzare, mentre ...

MaxDigio1967 : Siete pronti per stasera ?? Masterchef Italia ?? - SerieTvserie : MasterChef Italia 10, nona puntata nel segno di Jeremy Chan - tvblogit : MasterChef Italia 10, nona puntata nel segno di Jeremy Chan - digitalsat_it : #MasterChefIt nono appuntamento su #SkyUno e @NOWTV_It - PassioneCirio : Anche in questa decima stagione Cirio è il pomodoro scelto da @MasterChef_it! State seguendo pressure test, mistery… -

Ultime Notizie dalla rete : MasterChef Italia

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni puntata oggi, 11 febbraio La vera minaccia per Che Dio ci aiuti 6 arriva dalla pay tv. Sicuramente il programma più atteso della serata è2021 che andrà in onda su Sky Uno. Attenzione anche a Rai 3 dove vedremo invece Lui è peggio di me. Mediaset non si tira indietro perché manda in onda uno dei suoi reality di punta ...La decima stagione diè appena entrata nel pieno del suo svolgimento e già è partito il toto vincitore : chi ...e si aggiudicherà il premio messo in palio dal cooking show più famoso d'?...Chi è Jeremy Chan, giovane chef ospite di Masterchef Italia: la biografia, la sua cucina, il suo ristorante stellato di Londra.Ma qualcosa si può già anticipare, anche andando a vedere come si sono organizzati altri paesi dove è già attivo un ministero per la Transizione ecologica, come Francia e Spagna. Almeno così hanno fat ...