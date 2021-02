Massimo Bottura, lo chef italiano tra gli ospiti della serie con Michelle Obama (Di giovedì 11 febbraio 2021) Massimo Bottura è tra gli chef internazionali che compariranno nella nuova serie tv Waffles + Mochi accanto a Michelle Obama “Se volete diventare degli chef, dovrete sapere tutto sul cibo!” Inizia così il trailer ufficiale di Waffles + Mochi, appena rilasciato da Netflix. Si tratta della serie tv prescolare che vede protagonista Michelle Obama nei panni di una proprietaria di un supermercato, in cui si imbattono i simpatici protagonisti della serie. Nella serie sono coinvolti molteplici chef ed esperti di cucina di diverse parti del mondo. Tra questi compare anche lo chef italiano ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)è tra gliinternazionali che compariranno nella nuovatv Waffles + Mochi accanto a“Se volete diventare degli, dovrete sapere tutto sul cibo!” Inizia così il trailer ufficiale di Waffles + Mochi, appena rilasciato da Netflix. Si trattatv prescolare che vede protagonistanei panni di una proprietaria di un supermercato, in cui si imbattono i simpatici protagonisti. Nellasono coinvolti molteplicied esperti di cucina di diverse parti del mondo. Tra questi compare anche lo...

