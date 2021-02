Marijuana nascosta nel gesso, arrestato 33enne (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un 33enne del Gambia, nullafacente e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, e’ stato notato dai militari in via Galtarossa, mentre cedeva degli involucri ad un gruppo di giovani acquirenti. Appena bloccato i Carabinieri hanno sottoposto il 33enne ad perquisizione ed hanno rinvenuto, occultati all’interno della fasciatura in gesso dell’arto superiore sinistro, due involucri in cellophane, con all’interno diversi grammi di Marijuana. L’uomo e’ stato accompagnato in caserma dove sara’ trattenuto, in attesa del rito direttissimo. E’ quanto si legge in una nota del Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hannoundel Gambia, nullafacente e con precedenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, e’ stato notato dai militari in via Galtarossa, mentre cedeva degli involucri ad un gruppo di giovani acquirenti. Appena bloccato i Carabinieri hanno sottoposto ilad perquisizione ed hanno rinvenuto, occultati all’interno della fasciatura indell’arto superiore sinistro, due involucri in cellophane, con all’interno diversi grammi di. L’uomo e’ stato accompagnato in caserma dove sara’ trattenuto, in attesa del rito direttissimo. E’ quanto si legge in una nota del Comando Provinciale Carabinieri Roma.

