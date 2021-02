Maria Teresa Ruta inventa cose, Baccini si sfoga sui social: “Sgarbato io? Fa ridere” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Critiche e polemiche contro Francesco Baccini dopo l’incontro con Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, il cantante si è sfogato sui social Francesco Baccini ha avuto un confronto con Maria Teresa… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 11 febbraio 2021) Critiche e polemiche contro Francescodopo l’incontro conal Grande Fratello Vip, il cantante si èto suiFrancescoha avuto un confronto con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GrandeFratello : 21 nomination affrontate col sorriso... ma anche una donna forte come Maria Teresa ha dei momenti di cedimento dava… - RedStitch29 : RT @103puntifelici: MTR: “ci credo che siamo primi nel mondo, siamo gli unici in TV a quest’ora” Maria Teresa vorrei dirti tante cose. Alb… - Auro_27 : RT @103puntifelici: Se al posto di Selvaggia ieri ci fosse stato Francesco Oppini avrebbe fatto una mossa kamikaze e avrebbe spillato su Ma… - Chicca_colors : Maria Teresa cornuta e mazziata praticamente, che schifo.. #gfvip - blueisprada : @GrandeFratello @MediasetPlay FATE USCIRE LE CLIP IN CUI GIULIA, MARIA TERESA E DAYANE PARLANO MALE DI STEFANIA E T… -