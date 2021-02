Marche | Latini SACE | “Export avrà ruolo propulsivo nella ripresa del territorio”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nonostante lo shock della pandemia, Pierfrancesco, amministratore delegato di, crede che il 2021 sarà un anno diper le, “un, in cui il Made in Italy conta su tantissimi testimonial di successo, soprattutto PMI, con molti dei quali lavoriamo da tempo in settori come Arredo & Design, Agroalimentare, Apparecchi elettrici ed elettrodomestici e Abbigliamento & Calzaturiero”. “Ed è da qui che dovremo ripartire con undell’che sarà sicuramente”, ha dettoquesta mattina, intervenendo all’evento di inaugurazione della nuova sede CDP di Ancona. “Come, grazie anche al nostro ufficio di Ancona e alla collaborazione con Confindustria ...

GruppoCDP : RT @SACEgroup: #Latini, AD SACE: “Nelle #Marche siamo già al fianco di oltre 700 imprese. Con la nuova sede #CDPAncona siamo pronti a fare… - SACEgroup : #Latini, AD SACE: “Nelle #Marche siamo già al fianco di oltre 700 imprese. Con la nuova sede #CDPAncona siamo pront… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche Latini

Il Messaggero

Nonostante lo shock della pandemia, Pierfrancesco, amministratore delegato di SACE, crede che il 2021 sarà un anno di ripresa per le, "un territorio, in cui il Made in Italy conta su tantissimi testimonial di successo, soprattutto PMI, ...Roma, 11 feb 12:20 - Come Sace, grazie anche al nostro ufficio di Ancona e alla collaborazione con Confindustria, siamo ormai presenti sul territorio marchigiano...(Teleborsa) - Nonostante lo shock della pandemia, Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di SACE, crede che il 2021 sarà un anno di ripresa per le Marche, un territorio, in cui il Made ...Stop agli atti autorizzativi emanati dalla Regione Marche per realizzare un biodigestore sulla Valdaso. È la richiesta dei consiglieri PD Anna Casini e Fabrizio Cesetti che hanno presentato una mozion ...