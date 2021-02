Maradona sulle banconote, l’Italia anticipa l’Argentina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Maradona sulle banconote in un paesino molisano: il sindaco spiega i motivi e sono tutti legati al riscatto del Sud Foto Facebook sindaco Enrico FratangeloMentre in Argentina si discute se stampare le banconote con il volto di Maradona come un re, il Molise con uno scatto anticipa tutti e mette dell’ex campione argentino non solo il viso ma anche le immagini più note delle sue vittorie. È un’iniziativa del piccolo Comune di Castellino del Biferno, in provincia di Campobasso. Il sindaco Enrico Fratangelo nell’aprile scorso ha coniato una moneta, del tutto regolare. Infatti è secondo il regolamento comunale risalente al 2018 che cita un decreto legge del Re di Napoli Ferdinando II del 1831. I ducati coniati hanno valore di voucher da elargire alla famiglie meno ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021)in un paesino molisano: il sindaco spiega i motivi e sono tutti legati al riscatto del Sud Foto Facebook sindaco Enrico FratangeloMentre in Argentina si discute se stampare lecon il volto dicome un re, il Molise con uno scattotutti e mette dell’ex campione argentino non solo il viso ma anche le immagini più note delle sue vittorie. È un’iniziativa del piccolo Comune di Castellino del Biferno, in provincia di Campobasso. Il sindaco Enrico Fratangelo nell’aprile scorso ha coniato una moneta, del tutto regolare. Infatti è secondo il regolamento comunale risalente al 2018 che cita un decreto legge del Re di Napoli Ferdinando II del 1831. I ducati coniati hanno valore di voucher da elargire alla famiglie meno ...

Mentre in Argentina si discute sulla proposta di legge della senatrice Norma Durango di stampare la banconota da mille pesos con l immagine di Diego Armando Maradona e dei francobolli, in Molise questo gi realt . Il sindaco di Castellino del Biferno (Campobasso) Enrico Fratangelo ha coniato i ducati dedicati non solo al Pibe de Oro , ma anche alle ...

