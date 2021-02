Manchester United, il rinnovo di Paul Pogba è complicato. Tre squadre pronte a contenderselo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il futuro di Paul Pogba appare sempre più lontano dal Manchester United.VIDEO Paul Pogba, la performance è virale: pantaloni con i Puffi e balletto scatenato!Il giocatore si trova bene ai Red Devils, ma il suo agente Mino Raiola starebbe spingendo al fine di convincerlo a cambiare aria. Gli estimatori non mancano, e le squadre che appaiono in vantaggio nella corsa al momento sono Real Madrid, Psg e Juventus.Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e se lo United non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo cercherà di venderlo nella prossima sessione estiva per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Il procuratore del campione del mondo aveva fatto capire che stesse lavorando per riportare il classe '93 in ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il futuro diappare sempre più lontano dal.VIDEO, la performance è virale: pantaloni con i Puffi e balletto scatenato!Il giocatore si trova bene ai Red Devils, ma il suo agente Mino Raiola starebbe spingendo al fine di convincerlo a cambiare aria. Gli estimatori non mancano, e leche appaiono in vantaggio nella corsa al momento sono Real Madrid, Psg e Juventus.Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e se lonon dovesse trovare l'accordo per ilcercherà di venderlo nella prossima sessione estiva per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Il procuratore del campione del mondo aveva fatto capire che stesse lavorando per riportare il classe '93 in ...

SkySportsPL : GOAL! Manchester United 1-0 Everton (Cavani, 24') - tancredipalmeri : Esclusivo: Benfica-Arsenal di Europa League si giocherà a Roma a causa delle restrizioni di viaggio tra UK e Portog… - AAlciato : Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - PMissao : RT @pldadepressao_: Manchester United precisando de gol Cavani: - carlosdaavi_3l : RT @pldadepressao_: Manchester United precisando de gol Cavani: -