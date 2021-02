M5S, su Rousseau vince il Sì al Governo Draghi con il 59,3% (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle al sostegno al Governo Draghi. Sulla piattaforma Rousseau hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una basedi 119.544 aventi diritto di voto. I Sì al Governo Draghi hanno ottenuto 44.177 voti (59,3%), i No 30.360 (40,7%). I risultati sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle al sostegno al. Sulla piattaformahanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una basedi 119.544 aventi diritto di voto. I Sì alhanno ottenuto 44.177 voti (59,3%), i No 30.360 (40,7%). I risultati sono stati pubblicati sul Blog delle Stelle.(ITALPRESS).

ricpuglisi : Qui ho spiegato alla grillina @AnnaMacina73 che la vera svolta del governo potrebbe essere la loro assenza dal gove… - fattoquotidiano : Candidati contro il M5s alle Comunali, ma ancora autorizzati a votare su Rousseau. Giarrusso: “Attenzione a infiltr… - mante : È evidente che il M5S immagina i propri iscritti con diritto di voto su Rousseau come una platea non particolarment… - Giorgio_SSL : Prenderli per il culo ormai è diventato inutile. Ci pensano direttamente loro. #m5s #Rousseau - lucialeone70 : RT @LaNotiziaTweet: Ha vinto il Sì alla votazione su #Rousseau per l’esecutivo #Draghi. Favorevole 59.3% degli iscritti #M5S. Oltre 74mila… -