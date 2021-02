M5S, Sileri: “Io voto sì al governo Draghi”. Cioffi: “Bisogna avere il coraggio di scegliere. L’esito su Rousseau sarà vincolante per tutti i parlamentari” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel giorno della votazione su Rousseau sono pochi i parlamentari M5S in giro. Il Senatore Elio Lannutti che ha già pubblicamente dichiarato il suo voto contrario all’ingresso del M5S nel governo, evita di fermarsi con i giornalisti. Pierpaolo Sileri invece dichiara il suo sì convinto “perché siamo in periodo di pandemia e con una campagna vaccinale da portare avanti e c’è un’Italia da mettere in salvo”. Il Senatore Andrea Cioffi rimarca che il voto è stato preparato per “un voto consapevole” e liquida le polemiche sul quesito, mancando l’opzione dell’astensione: “Qua Bisogna avere il coraggio di scegliere, non scegliere è la cosa peggiore in assoluto” e aggiunge “la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel giorno della votazione susono pochi iM5S in giro. Il Senatore Elio Lannutti che ha già pubblicamente dichiarato il suocontrario all’ingresso del M5S nel, evita di fermarsi con i giornalisti. Pierpaoloinvece dichiara il suo sì convinto “perché siamo in periodo di pandemia e con una campagna vaccinale da portare avanti e c’è un’Italia da mettere in salvo”. Il Senatore Andrearimarca che ilè stato preparato per “unconsapevole” e liquida le polemiche sul quesito, mancando l’opzione dell’astensione: “Quaildi, nonè la cosa peggiore in assoluto” e aggiunge “la ...

