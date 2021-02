M5s, oggi il voto su Rousseau: cosa succede se vince il no (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti al M5s votano oggi su Rousseau l’appoggio al governo Draghi: “Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un superministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”, dice il quesito. Tredici parlamentari grillini hanno contestato l’interrogativo: «È stato formulato in maniera suggestiva e manipolatoria, lasciando intendere che solo con la partecipazione del M5s al governo si potranno difendere i provvedimenti adottati dal precedente governo e dalla precedente maggioranza», scrivono in una nota. leggi anche l’articolo —> La scelta dei ministri del governo Draghi porta tempesta in (quasi) tutti i partiti Il M5s diviso tra favorevoli e contrari. Il ministro ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli iscritti al M5s votanosul’appo al governo Draghi: “Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un superministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”, dice il quesito. Tredici parlamentari grillini hanno contestato l’interrogativo: «È stato formulato in maniera suggestiva e manipolatoria, lasciando intendere che solo con la partecipazione del M5s al governo si potranno difendere i provvedimenti adottati dal precedente governo e dalla precedente maggioranza», scrivono in una nota. leggi anche l’articolo —> La scelta dei ministri del governo Draghi porta tempesta in (quasi) tutti i partiti Il M5s diviso tra favorevoli e contrari. Il ministro ...

