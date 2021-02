M5s | il sì al governo Draghi è segno di evoluzione e maturità del Movimento

pietroraffa : Come mai i grillini non hanno dato vita a un Super Ministero della #transizioneecologica quando erano al Governo co… - Rinaldi_euro : Ma il M5S non poteva chiedere per tramite del M5S al governo Conte 1 e Conte 2 l’istituzione del ministero della… - ricpuglisi : Qui ho spiegato alla grillina @AnnaMacina73 che la vera svolta del governo potrebbe essere la loro assenza dal gove… - marco_casucci : RT @doonie: Rousseau, Draghi e il potere di chi fa le domande (la formulazione del quesito su cui ruota la decisione del M5S di entrare nel… - AntonioDonatoPa : @c_appendino @Viv_Dany @GiuseppeConteIT È 3 anni che il M5S è al governo. ?????? nel suo comune sono arrivati i banch… -

... con un presidente del Consiglio 'tecnico' come l'ex governatore della Bce, potrebbe accendere una miccia nei partiti, non solo Lega e. Per ora, prevale lo sforzo per far nascere il. Dopo,...Ore 13,36 La senatrice, Barbara Lezzi, sostenitrice con Alessandro Di Battista dell'opzione 'astensione' delalDraghi, torna in campo e rilancia sui social la posizione espressa in ...“Sono vicino a tutti i cittadini irpini che in queste ore stanno patendo i disagi arrecati dagli straordinari eventi climatici. Il maltempo ha procurato numerosi ed ingenti danni che hanno messo in di ...Vittorio Sgarbi: 'I 5 Stelle sono lì dall'inizio della legislatura, perché non hanno fatto prima il Ministero della Transizione Ecologica, lo ...