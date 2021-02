M5S, Di Battista: “Lascio il movimento” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il sì sulla piattaforma Rousseau dei militanti del movimento 5 Stelle al quesito sul governo Draghi, Alessandro di Battista ha deciso di lasciare il movimento. “Accetto la votazione – ha detto – ma la mia coscienza politica non ce la fa. Da tempo non sono d’accordo con le decisioni del M5S e ora non posso che farmi da parte”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo il sì sulla piattaforma Rousseau dei militanti del5 Stelle al quesito sul governo Draghi, Alessandro diha deciso di lasciare il. “Accetto la votazione – ha detto – ma la mia coscienza politica non ce la fa. Da tempo non sono d’accordo con le decisioni del M5S e ora non posso che farmi da parte”. L'articolo proviene da Italia Sera.

lorepregliasco : Di Battista: 'da oggi non parlerò più a nome del M5S' - repubblica : ?? M5S, Di Battista annuncia l'addio: 'Non ce la faccio ad accettare un governo con questi partiti' - Adnkronos : #M5S, #DiBattista si fa da parte: 'Al governo con certi personaggi non ce la faccio' - melania_ccc : RT @Informa_Press: #dibattista lascia il M5S ?? - LaStampaTV : VIDEO | Di Battista: 'Lascio il M5s, non posso accettare un governo con questi partiti' -