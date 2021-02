M5s | Crimi dopo il sì a Draghi | “La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti che è vincolante per i parlamentari”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Dando la parola aglinoi oggi abbiamo ottenuto un mandato. Adesso viene il lavoro più difficile che è quello di rispettare questo mandato”. Lo ha detto il capo politico del5 stelle, Vito, commentando l’esito delsu Rousseau. “Il lavoro più difficile adesso è la composizione del governo. Siamo pronti a metterci al lavoro e a disposizione del presidente incaricato per i prossimiggi. Ladelper ilche è” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : 'Il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso'. È quanto afferma il capo politico… - NicolaPorro : A Di Martedì, il direttore de @ilgiornale, @alesallusti, incalza il capo politico del M5s, #VitoCrimi, sul vecchio… - La7tv : #dimartedi Botta e risposta tra Vito #Crimi (M5S) e Alessandro #Sallusti (Il Giornale): 'Sono sempre convinto che u… - Andyphone : RT @MediasetTgcom24: Voto M5s su Rousseau, Crimi: pronti a metterci a disposizione di Draghi #GovernoDraghi - MediasetTgcom24 : Voto M5s su Rousseau, Crimi: pronti a metterci a disposizione di Draghi #GovernoDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Crimi

...cui gli iscrittierano impegnati a votare sulla piattaforma Rousseau l'adesione al Governo Draghi ( ha vinto il Sì col 59,3% dei voti ), con un quesito scritto ad hoc dal capo politico Vito...19.27: voto iscritti è vincolante "Questo è il massimo risultato che si può raggiungere quando una forza politica dà la parola ai suoi iscritti. Abbiamo ricevuto un mandato preciso". Così il ...Il quesito non imbarazza solo Casaleggio. Non a caso, solitamente, gli iscritti che votano su Rousseau finiscono per ratificare decisioni già prese dal gotha pentastellato Il sito, ampiamente discusso ...Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, ...