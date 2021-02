M5s alla prova Rousseau | Casaleggio | ' Se vince no decideremo se voto negativo o astensione'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) "Qualorasse il no, ci sarà da stabilire se il" del MoVimento 5 Stelle al governo che sta per nascere "sarào di". Così Davide, parlando questa mattina a ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s alla

... con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?" Edomanda se teme una scissione, ha risposto: "Io spero che ci sia una grande partecipazione a questo voto" ...Personalmente, sono un europeista convinto e vorrei che l'Italia contribuisse fattivamente... la Lega e il Pd che collaborano così comee Forza Italia dopo anni di durissima contrapposizione? ...Beppe Grillo rilancia gli obiettivi politici del M5S dal proprio blog nel giorno in cui gli iscritti sono chiamati a sciogliere la riserva sul ...La base grillina voterà sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 18. Le manivre dei partiti per strappare un posto nell'esecutivo ...