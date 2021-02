Lynda Carter | la star di Wonder Woman piange suo marito | L' amore della mia vita

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L'attriceserie anni '70, ha voluto ricordare suo, recentemente scomparso, pubblicando una lettera sui social in cui lo ha voluto ricordare e salutare un'ultima volta. Ladi, la supereroina nella celebre serie degli anni '70,, ha voluto ricordare ilRobert A. Altman, scomparso una settimana fa all'età di 79 anni, pubblicando sui suoi profili social un commovente tributo.e Altman si sono sposati nel 1984 e hanno avuto due figli, Jessica e James. Non è ancora chiara la causamorte di Altman, anche se suo figlio James ha sottolineato in una ...

Movieplayer.it

E fu sempre il piccolo schermo che nello stesso periodo contribuì a rendere planetaria l'immagine di Diana con il telefilm interpretato dalla statuaria. La potente apparizione in ......una terza avventura dedicata allo straordinario character nato nel 1941 e che fino a questo momento aveva avuto una sola altra trasposizione nella serie tv omonima e interpretata da