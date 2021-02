Lutto nello spettacolo italiano, il Covid porta via anche lui: “Se ne va un genio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se n’è andato il grande Ugo Tessitore, regista e storico collaboratore di Luca Ronconi. L’uomo è morto ieri a Roma stroncato dal Covid. Nato nella capitale 82 anni fa, aveva studiato musica all’Università della California a Berkeley. Al 1970 risale l’inizio della sua attività di assistente di Ronconi, del quale supervisionerà le regie, curandone nel tempo molte riprese. Particolarmente intenso fu il suo rapporto con il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove tra il 1981 e il 2014 collaborò alla produzione di diversi allestimenti, fra cui La donna del lago, Il viaggio a Reims, La Cenerentola, Tancredi, Armida. Nel settembre 2020 avrebbe dovuto curare la ripresa al Teatro della Scala proprio del Viaggio a Reims, lo spettacolo di Ronconi che aveva contribuito a creare a Pesaro nel 1984. Si ricordano anche le sue collaborazioni con Pier ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se n’è andato il grande Ugo Tessitore, regista e storico collaboratore di Luca Ronconi. L’uomo è morto ieri a Roma stroncato dal. Nato nella capitale 82 anni fa, aveva studiato musica all’Università della California a Berkeley. Al 1970 risale l’inizio della sua attività di assistente di Ronconi, del quale supervisionerà le regie, curandone nel tempo molte riprese. Particolarmente intenso fu il suo rapporto con il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove tra il 1981 e il 2014 collaborò alla produzione di diversi allestimenti, fra cui La donna del lago, Il viaggio a Reims, La Cenerentola, Tancredi, Armida. Nel settembre 2020 avrebbe dovuto curare la ripresa al Teatro della Scala proprio del Viaggio a Reims, lodi Ronconi che aveva contribuito a creare a Pesaro nel 1984. Si ricordanole sue collaborazioni con Pier ...

