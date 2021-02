Lutto nel cinema, l’Italia perde uno dei più grandi maestri. Per tutti resta una leggenda (Di giovedì 11 febbraio 2021) È morto un grande maestro. Aveva ricevuto l’Imago Honorary Award 2008 il 28 settembre 2008, in occasione del Gala eDIT al cinema CineStar Metropolis di Francoforte, in Germania. Tra i migliori nel suo campo, nel corso della sua vita ha dato luce ai film dei più grandi registi del cinema italiano. L’artista ha avuto una brillante carriera hollywoodiana, senza mai lasciarsi veramente alle spalle la sua amata Italia. Facendo dell’umiltà il suo punto forte, ha sempre saputo mettere il proprio genio al servizio di ogni persona. Stiamo parlando del direttore della fotografia Giuseppe Rotunno, morto a Roma, sua città natale, domenica 7 febbraio, all’età di 97 anni. (Continua dopo le foto) Nato il 19 marzo 1923, di origini modeste, Giuseppe Rotunno ha iniziato a lavorare da giovanissimo, dopo la morte del padre, cercando fortuna a Cinecittà. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) È morto un grande maestro. Aveva ricevuto l’Imago Honorary Award 2008 il 28 settembre 2008, in occasione del Gala eDIT alCineStar Metropolis di Francoforte, in Germania. Tra i migliori nel suo campo, nel corso della sua vita ha dato luce ai film dei piùregisti delitaliano. L’artista ha avuto una brillante carriera hollywoodiana, senza mai lasciarsi veramente alle spalle la sua amata Italia. Facendo dell’umiltà il suo punto forte, ha sempre saputo mettere il proprio genio al servizio di ogni persona. Stiamo parlando del direttore della fotografia Giuseppe Rotunno, morto a Roma, sua città natale, domenica 7 febbraio, all’età di 97 anni. (Continua dopo le foto) Nato il 19 marzo 1923, di origini modeste, Giuseppe Rotunno ha iniziato a lavorare da giovanissimo, dopo la morte del padre, cercando fortuna a Cinecittà. ...

