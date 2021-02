L’uomo nero e le stragi, personaggi come Bellini sono stati protetti da soldati invisibili nello Stato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Parecchi anni fa, nel 2009, scrissi la recensione del libro di Giovanni Vignali sulla figura del terrorista Paolo Bellini. Oggi quel libro torna rivisto e aggiornato grazie alle edizioni PaperFirst ed è più attuale di allora. In questo non breve arco di tempo tante cose sono successe e di Bellini, l’amico di Nino Gioè (così intitolai il pezzo su Articolo 21) sta emergendo a pieno lo spessore criminale. Soprattutto grazie alla inchiesta-rivelazione della Procura generale di Bologna che, al di là del suo esito finale (che non incide sul valore di questo libro, come Giovanni ricorda nelle sue note introduttive) hanno messo a fuoco quel che fino ad oggi non si sapeva (letteralmente messo a fuoco, direi, perché il nostro uomo viene riconosciuto in una vecchia foto scattata alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Parecchi anni fa, nel 2009, scrissi la recensione del libro di Giovanni Vignali sulla figura del terrorista Paolo. Oggi quel libro torna rivisto e aggiornato grazie alle edizioni PaperFirst ed è più attuale di allora. In questo non breve arco di tempo tante cosesuccesse e di, l’amico di Nino Gioè (così intitolai il pezzo su Articolo 21) sta emergendo a pieno lo spessore criminale. Soprattutto grazie alla inchiesta-rivelazione della Procura generale di Bologna che, al di là del suo esito finale (che non incide sul valore di questo libro,Giovanni ricorda nelle sue note introduttive) hanno messo a fuoco quel che fino ad oggi non si sapeva (letteralmente messo a fuoco, direi, perché il nostro uomo viene riconosciuto in una vecchia foto scattata alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980 subito ...

