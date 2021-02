L’Unione europea si fida di Draghi, meno del caravanserraglio che gli sta intorno (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’altra sera mi sono trovato alla rassegna stampa serale di RaiNews, gestita da una brava collega, Emanuela Bonchino, a interloquire con Livio Gigliuto, sociologo di formazione, vice-presidente dell’Istituto Piepoli, direttore dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale. E lì ho scoperto – sondaggi alla mano – che gli italiani, che nelle elezioni del 2018, manco tre anni or sono, preferirono in modo massiccio quelli che non avevano un curriculum a quelli che ne avevano uno, cioè gli incompetenti ai competenti, e scelsero populisti e sovranisti più che rigorosi ed europeisti, invocano, adesso, la competenza e la preparazione. E hanno pure riscoperto l’Europa: chi lo sa, forse è il primo amore che non si scorda mai; o, forse, è il profumo dei soldi. La seconda che ho detto, mi sa. Effetto Draghi? O è Draghi l’effetto dell’evoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’altra sera mi sono trovato alla rassegna stampa serale di RaiNews, gestita da una brava collega, Emanuela Bonchino, a interloquire con Livio Gigliuto, sociologo di formazione, vice-presidente dell’Istituto Piepoli, direttore dell’Osservatorio nazionale sulla comunicazione digitale. E lì ho scoperto – sondaggi alla mano – che gli italiani, che nelle elezioni del 2018, manco tre anni or sono, preferirono in modo massiccio quelli che non avevano un curriculum a quelli che ne avevano uno, cioè gli incompetenti ai competenti, e scelsero populisti e sovranisti più che rigorosi ed europeisti, invocano, adesso, la competenza e la preparazione. E hanno pure riscoperto l’Europa: chi lo sa, forse è il primo amore che non si scorda mai; o, forse, è il profumo dei soldi. La seconda che ho detto, mi sa. Effetto? O èl’effetto dell’evoluzione ...

