Luigi Ferratello | morto il pilota e stella del rally italiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ildelsi è spento all’età di 74 anniIl mondo dei motori piange, una figura storica dei rallisti italiani. Aveva una grande passione per le macchine, il suo talento nelle gare era formidabile. Questo 1 Ottobre avrebbe compiuto 75 anni, lascia la moglie Giuseppina i suoi figli Federico e Leonardo. Nasce a Lendinara, vive a Loreo. Soffriva per un male che poi si è rivelato fatale, era stato premiato dal Coni dellad’argento al merito sportivo nel 1995., ha passato tutta la sua vita al volante Il rallista aveva iniziato a correre all’età di 21 anni, era ...

Il Geometra era da sempre nel mondo dell'automobilismo . Ha partecipato nel corso degli anni ad oltre 500 eventi automobilistici , alternandosi tra gare di regolarità e rally . Era ...LOREO Il mondo dei motori piange Luigi Ferratello, figura storica dei rallisti polesani. Una grande passione per le macchine, abbinata a un formidabile talento per le gare. Avrebbe compiuto 75 ...