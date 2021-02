Lui è peggio di me, cosa vedremo stasera? Ce lo raccontano live Panariello e Giallini (con capelli arancioni) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giorgio Panariello e Marco Giallini hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui è peggio di me”, in onda per quattro puntate da stasera 11 febbraio. I due sono stati ospiti nel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. E Giallini assicura che l’inizio di puntata sarà imperdibile per via del suo look: colore dei capelli uguale uguale a quello di Ornella Vanoni. I due daranno vita a un ibrido tra sit-comedy e show televisivo di prima serata. Il titolo è un omaggio al film diretto da Enrico Oldoini nel 1985 con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Nella prima puntata saranno ospiti Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giorgioe Marcohanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui èdi me”, in onda per quattro puntate da11 febbraio. I due sono stati ospiti nel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. Eassicura che l’inizio di puntata sarà imperdibile per via del suo look: colore deiuguale uguale a quello di Ornella Vanoni. I due daranno vita a un ibrido tra sit-comedy e show televisivo di prima serata. Il titolo è un omaggio al film diretto da Enrico Oldoini nel 1985 con Adriano Celentano e Renato Pozzetto. Nella prima puntata saranno ospiti Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, ...

