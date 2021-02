Lui è peggio di me: anticipazioni e ospiti della prima puntata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la prima puntata di Lui è peggio di me, uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui due amici (Giorgio Panariello e Marco Giallini) si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. “Non sappiamo nemmeno noi cosa accadrà esattamente – hanno detto i due protagonisti -. Ci siamo conosciuti tempo fa con una cena. Poi galeotta fu la diretta su Instagram. Abbiamo mantenuto le nostre idee: volevamo fare uno show che andasse al di là del classico varietà, qualcosa di musicale. L’idea era quella di fare un late show anticipato, in prima serata. Lo abbiamo ribattezzato sit-show, con dentro un po’ di sit-com, riferendoci a una poltrona per due ad esempio. ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda ladi Lui èdi me, uno spettacolo inedito e inaspettato, ricco di sorprese, in cui due amici (Giorgio Panariello e Marco Giallini) si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme addel mondo dello spettacolo e non solo. “Non sappiamo nemmeno noi cosa accadrà esattamente – hanno detto i due protagonisti -. Ci siamo conosciuti tempo fa con una cena. Poi galeotta fu la diretta su Instagram. Abbiamo mantenuto le nostre idee: volevamo fare uno show che andasse al di là del classico varietà, qualcosa di musicale. L’idea era quella di fare un late show anticipato, inserata. Lo abbiamo ribattezzato sit-show, con dentro un po’ di sit-com, riferendoci a una poltrona per due ad esempio. ...

