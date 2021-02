Lozano | riconfermato il migliore | grinta | voglia e caparbietà

Ultime Notizie dalla rete : Lozano riconfermato

Probabile formazione Nel match di domani dovrebbe esserein porta Ospina che sta ...in attacco dovrebbero essere sicuri Insigne e Mertens con il ballottaggio a destra tra Politano eIn porta invece ci sarà Mirante, mentre sulla fascia destro dovrebbe essereKarsdorp. Napoli (4-2-3-1) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Sui, Demme, Fabian Ruiz,, ...Il Corriere del Mezzogiorno e il suo elogio a Lozano: "E' l'anima del Napoli, trasmette fiducia". Il migliore in campo per i quotidiani è stato Lozano, ...La rifinitura in pomeriggio a Castel Volturno: una veloce chiacchierata con la squadra per esaminare l'ultima partita giocata e quella che ...