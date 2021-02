“L’omosessualità è comportamento a rischio Covid” | l’errore discriminatorio dell’Asl di La Spezia deriva da un documento del ministero Che assicura | “Sarà corretto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un erroreche ne ha svelato uno molto più grande. Per tutta la giornata è rimbalzata la notizia dell’incredibile modulo per l’accesso alla vaccinazione anti-stilato dalla Asl 5 della Liguria, in cui tra i “soggetti con comportamenti a” sono stati inclusi gli “omosessuali”. La denuncia è partita dal consigliere regionale ligure Ferruccio Sansa e ha scatenato immediate polemiche. Ma ora è saltato fuori che a catalogare gli omosessuali come “a” dal punto di vista sanitario in realtà non è soltanto quellocale. Ma anche le Specifiche funzionali dell’Anagrafe nazionale vaccini, contenute in un decreto deldella Salute datato novembre 2018. E, ancora prima, il Piano nazionale per la prevenzione vaccinale (Pnpv) per il triennio ...