«L'omosessualità? Come tossicodipendenza e prostituzione, un comportamento a rischio»: il questionario per la vaccinazione della Asl di La Spezia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per accedere al vaccino contro il Coronavirus, a La Spezia, se sei omosessuale rientri in una delle categorie prioritarie perché considerato un soggetto con comportamenti a rischio. Così Come i tossicodipendenti e Come i soggetti dediti alla prostituzione. La voce omosessuale è al punto 10 di un questionario cartaceo distribuito dalla Asl 5 spezzina e che, nelle ultime ore, sembra sparito dalla circolazione. Contattato da Open, l'ufficio stampa della struttura ha dichiarato: «Stiamo cercando di capire, noi non ne sappiamo nulla». Sostiene di non aver mai visto il documento in questione: «Abbiamo messo in moto il personale per trovare una risposta a questa cosa, che, se fosse com'è, è un errore». L'incidente, Come spiega l'ufficio stampa, è dovuto ...

pfmajorino : Dopo gli anziani da sacrificare e e il vaccino da dare prima ai ricchi ora 'l'omosessualità come comportamento a ri… - therealnina_07 : RT @Iperbole_: Per l'ASL5 di La Spezia l'omosessualità è tra i comportamenti a rischio Covid come prostituzione e tossicodipendenza. Non… - imieipassi : RT @Iperbole_: Per l'ASL5 di La Spezia l'omosessualità è tra i comportamenti a rischio Covid come prostituzione e tossicodipendenza. Non… - TGeneral82 : RT @Iperbole_: Per l'ASL5 di La Spezia l'omosessualità è tra i comportamenti a rischio Covid come prostituzione e tossicodipendenza. Non… - Iperbole_ : Per l'ASL5 di La Spezia l'omosessualità è tra i comportamenti a rischio Covid come prostituzione e tossicodipendenz… -

