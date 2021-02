Lombardia, vaccino anti-Covid per over 80, da lunedì le prenotazioni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da lunedì 15 febbraio i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) potranno aderire alla vaccinazione anti-Covid collegandosi alla piattaforma internet dedicata, muniti di Tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi e il numero di cellulare. La richiesta può essere presentata anche dai familiari o da altra persona td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da15 febbraio i cittadini lombardi che hanno più di 80 anni (comprese le persone nate nel 1941) potranno aderire alla vaccinazionecollegandosi alla piattaforma internet dedicata, muniti di Tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi e il numero di cellulare. La richiesta può essere presentata anche dai familiari o da altra persona td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

