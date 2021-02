Lomazzo | la Henkel annuncia la chiusura | a rischio 150 lavoratori

DeiLaghi : HENKEL: ENTRO GIUGNO 2021 CHIUDERA' LO STABILIMENTO DI LOMAZZO. I SINDACATI “INACCETTABILE” -

Ultime Notizie dalla rete : Lomazzo Henkel

La Provincia di Como

(Como), 11 febbraio 2021 - Doccia gelata per i 150 lavoratori delladiche questa mattina hanno saputo che la casa madre tedesca ha deciso di chiudere la filiale italiana . Secondo le prime indicazioni arrivate in queste ore la dismissione dell' ...Clamoroso. Dopo una riunione convocata ieri con le parti sociali oggi i rappresentanti della multinazionale tedescahanno comunicato la decisione di chiudere lo stabilimento dientro giugno 2021.Chiusura Henkel di Lomazzo, il consigliere regionale Angelo Orsenigo (Pd): "Chiesta audizione in Commissione attività produttive di Regione" ..."Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno": è il commento del sindacalista della Uil, Salvatore Monteduro, all'annuncio della ...