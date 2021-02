Lo strano caso di Sileri che denuncia Gasparri, ma presto potrebbero sedere nella stessa maggioranza (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Idioti”, “incapaci”, “gente da denunciare: tutti i morti in più saranno colpa loro” aveva detto Maurizio Gasparri riferendosi ad alcuni dei principali esponenti del governo Conte II, in particolare chi si occupava di sanità. Con tanto di nomi e cognomi. Tre, in particolare: oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il suo sottosegretario, il pentastellato Pierpaolo Sileri. E proprio quest’ultimo ha deciso di andare fino in fondo, denunciando colui che lo voleva denunciare. La querelle tra Gasparri e Sileri, insomma, finisce in tribunale. Sin qui nulla di particolarmente significativo: scontri verbali e giuridici sono tradizionalmente all’ordine del giorno nello scenario politico italiano. Meno frequente è che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Idioti”, “incapaci”, “gente dare: tutti i morti in più saranno colpa loro” aveva detto Maurizioriferendosi ad alcuni dei principali esponenti del governo Conte II, in particolare chi si occupava di sanità. Con tanto di nomi e cognomi. Tre, in particolare: oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il suo sottosegretario, il pentastellato Pierpaolo. E proprio quest’ultimo ha deciso di andare fino in fondo,ndo colui che lo volevare. La querelle tra, insomma, finisce in tribunale. Sin qui nulla di particolarmente significativo: scontri verbali e giuridici sono tradizionalmente all’ordine del giorno nello scenario politico italiano. Meno frequente è che ...

