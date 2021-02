Lo Spezia è americano La famiglia Platek | ' Investimento personale'

(Di giovedì 11 febbraio 2021) LA- Per la prima volta nella sua storia, lodiventa di proprietà di un un imprenditore. L'ormai ex patron Gabriele Volpi ha ceduto le sue quote di maggioranza alla...

NCN_it : #UFFICIALE – LO #SPEZIA DIVENTA AMERICANO: #PLATEK È IL NUOVO PROPRIETARIO - Marylena_88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SPEZIA UFFICIALE, ROBERT PLATEK È IL NUOVO PROPRIETARIO Il club ligure passa al finanziere americano #SkySport #Ser… - WilliamCoopers3 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SPEZIA UFFICIALE, ROBERT PLATEK È IL NUOVO PROPRIETARIO Il club ligure passa al finanziere americano #SkySport #Ser… - A_FutbolMundial : RT @SkySport: ULTIM'ORA SPEZIA UFFICIALE, ROBERT PLATEK È IL NUOVO PROPRIETARIO Il club ligure passa al finanziere americano #SkySport #Ser… - SkySport : ULTIM'ORA SPEZIA UFFICIALE, ROBERT PLATEK È IL NUOVO PROPRIETARIO Il club ligure passa al finanziere americano… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia americano

LA- Per la prima volta nella sua storia, lodiventa di proprietà di un un imprenditore. L'ormai ex patron Gabriele Volpi ha ceduto le sue quote di maggioranza alla famiglia Platek , come annunciato dal comunicato del club: "...Il secondo è introdurre l'inglese come la nuova "lingua ufficiale", accanto all'italiano, dello. E' Amanda Platek, figlia maggiore di Robert, a muovere il primo approccio. Annuncia ...Mancava solo l'ufficialità che ora è arrivata: lo Spezia è stato acquistato da parte della famiglia Platek. La notizia era nota da alcune settimane ma solo oggi il club ...Lo Spezia ora parla americano. È ufficiale l'acquisizione da parte della famiglia Platek, che possiede già due club, il Casa Pia in Portogallo e il Sonderjysk ...