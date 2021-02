Lo Spezia cambia proprietà | ufficiale l’arrivo della famiglia Platek

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laè la nuova proprietaria dello: “Siamo molto felici di arrivare in Serie A”. LA– Laè la nuova proprietaria dello. Dopo una breve trattativa con il presidente Volpi, l’imprenditore americano ha completato l’acquistosquadra ligure insieme alla moglie Laurie, al fratello Philip, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente, e ai tre figli. Laè attesa in Italia nei prossimi mesi. Le restrizioni anti-Covid, al momento, non consentono il trasferimento nel nostro Paese. Per il loro esordio allo stadio, quindi, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. L’annuncio L’annuncio è stato dato dallo stessocon una nota ...

Vdruz : Lo Spezia cambia proprietario, da Volpi alla famiglia Platek - CalcioWeb : Svolta in casa @acspezia: #RobertPlatek è il nuovo proprietario - spaziocalcio : UFFICIALE: lo #Spezia cambia proprietà, Gabriele Volpi ha ceduto a Robert Platek - LAROMA24 : Spezia, il club cambia proprietà: passa alla famiglia Platek #AsRoma - Spezia_1906 : ? Italiano non cambia ?? Con il Milan spazio agli stessi di Reggio Emilia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia cambia

E' finita ufficialmente l'era Volpi alloche da questo pomeriggioproprietario. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 15.30 sul sito del club. 'Calcio - comunica la società ligure - è lieta di annunciare l'acquisizione ...Dopo la formalizzazione delle specifiche della campagna vaccinale daarriva la notizia che l'80% degli over 80 destinatari della fase 2 della campagna vaccinale anti covid ha già deciso di ...Luca Mora aveva lasciato la Spal nel gennaio 2018, con la squadra in piena lotta per non retrocedere pochi mesi dopo la storica promozione in Serie A. Dopo tre anni allo Spezia il centrocampista parmi ...RIVIVI IL LIVE DI INTER-ROMA 1-0 94' - Non c'è più tempo, cala il sipario al Breda! Vittoria di prestigio per l'Inter Primavera contro la capolista Roma: finisce 1-0 ...